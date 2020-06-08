В последнее время СК начал активно действовать в довольно неожиданном направлении при расследовании уголовного дела Сергея Сацука. В отношении редактора портала, журналиста-расследователя, пытаются сформировать обвинение в мошенничестве на том основании, что по Закону «О СМИ» он не является «журналистом средства массовой информации» и поэтому в принципе не мог заниматься журналистскими расследованиями. Соответственно, он изначально вводил людей в заблуждение. Да при этом еще, якобы, и тратил деньги на себя, а не на журналистские расследования. «Ежедневник» получил новые доказательства того, что следствие активно пытается сформировать состав преступления, где его в принципе нет.





В редакцию портала обратились люди, которые жертвовали свои средства на журналистские расследования Сергея Сацука и сообщили, что их вызывают в СК на допрос именно в связи с перечислением денег. При этом люди напуганы и просят оказать им правовую помощь по данному вопросу. Вызывают на допрос даже тех людей, которые пожертвовали совсем незначительную сумму, например, 10 рублей.





«К сожалению, мы вынуждены были ответить, что не можем оказать такую помощь, поскольку это будет расценено, как давление на свидетелей. Однако молчать по этому поводу мы также не могли, так как в некоторой степени несем ответственность за тех людей, которые решили поддержать журналистские расследования Сергея Сацука. Ведь именно на портале «Ежедневник» был объявлен сбор средств.









Каждый человек вправе сам решать, кому и какую сумму жертвовать и на что. И если он считает, что его обманули, то он исключительно сам, по собственной инициативе может обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Вызывать таких людей в СК в качестве свидетелей нет никаких оснований. Поэтому причина их вызова может быть только одна. Она настолько очевидна, что мы ее даже называть не будем. Но в действиях следствия есть еще один интересный момент, который нужно затронуть.





С учетом того, что Сергея Сацука разрабатывали минимум полтора года, есть вероятность того, что среди жертвователей в поддержку журналистских расследований есть кто-то, кто специально закинул определенную сумму на счет Сергея, чтобы в нужный момент выскочить, как черт из табакерки, с заявлением, будто его обманули. Возможно, именно этим и объясняется новое неожиданное направление расследования», - отмечается на портале.





Это всего лишь предположение и очень хочется верить, что оно не подтвердится, но исключать его полностью все же нельзя. С другой стороны, если кто-то имел какие-то претензии и считал, что его деньги потрачены как-то не так, как заявлялось, он мог в любой момент потребовать их вернуть. И они были бы возвращены без всяких вопросов и споров. Но таких обращений не было.





Интересно, что еще до объявления сбора средств на журналистские расследования, Сергей Сацук вел переговоры с рядом бизнесменов, чтобы они помогли создать фонд поддержки журналистских расследований в Беларуси. Такие фонды, кстати, есть в каждой цивилизованной стране. Их даже открывают отдельной крупные известные компании, чтобы показать свою гражданскую позицию. Например, есть такой фонд у компании Bosch.





Но белорусские бизнесмены не захотели участвовать в этом. Главная причина среди прочих – опасения преследований со стороны властей и потеря бизнеса. Как теперь видно, их опасения имели под собой все основания.