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Белоруска вернулась на родину после путешествия вокруг света на мотоцикле

34-летняя белоруска Екатерина Дубаневич вернулась на родину после путешествия вокруг света на мотоцикле.

Екатерина Дубаневич в путешествии / facebook.com/MotoKatrina


Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. В Беларусь Екатерина планировала вернуться весной, но из-за ситуации с коронавирусом задержалась в Аргентине. И вот наконец ее эвакуировали на родину.

Дубаневич выехала из белорусской столицы на восток 18 августа 2018-го на BMW F650GS. Она проехала Азию, затем — Австралию, Америку (с севера на юг). Только коронавирус не позволил полностью реализовать планы и проехать еще через Африку и Европу, передает "Еврорадио".




Такой планировался маршрут путешествия
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