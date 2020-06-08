Белоруска вернулась на родину после путешествия вокруг света на мотоцикле
34-летняя белоруска Екатерина Дубаневич вернулась на родину после путешествия вокруг света на мотоцикле.
Екатерина Дубаневич в путешествии / facebook.com/MotoKatrina
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. В Беларусь Екатерина планировала вернуться весной, но из-за ситуации с коронавирусом задержалась в Аргентине. И вот наконец ее эвакуировали на родину.
Дубаневич выехала из белорусской столицы на восток 18 августа 2018-го на BMW F650GS. Она проехала Азию, затем — Австралию, Америку (с севера на юг). Только коронавирус не позволил полностью реализовать планы и проехать еще через Африку и Европу, передает "Еврорадио".
Такой планировался маршрут путешествия
13:56 08/06/2020
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