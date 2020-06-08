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ГосСМИ утверждают, что после парада 9 мая зараженных коронавирусом стало меньше

Вчера в рубрике «Антифейк» на телеканале ОНТ рассказали, как повлиял парад 9 мая на распространение коронавируса.

Якобы после переда число заболеваний снизилось, цитирует ведущего SB.by Дмитрий Семченкова, пишет The Village Беларусь.

— Наглядный график подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси по дням после 9 Мая демонстрирует: распространение инфекции шло с примерно одинаковой скоростью, а к концу мая положительных тестов стало даже меньше, а мы их делаем гораздо чаще большинства европейских стран. И если кто-то скажет, что тесты не всегда дают точный результат, то и в других странах медики делают такие же тесты.

Причина, как было отмечено в рубрике, проста: на парад многие зрители пришли в масках, в основном все соблюдали дистанцию. К тому же, по подсчетам экспертов, на параде было 15 тысяч человек, а рекорд всего лишь одного торгового центра в Минске — 130 тысяч посетителей за выходные.


Социолог, доктор исторических наук Андрей Гончаров отметил:

 — Почему-то сейчас все отчаянно молчат про парад 9 Мая в Минске. Западная и российская пресса с нетерпением ждали траурных сводок, собирались гуманитарные гробы посылать. Ничего не произошло. Беларусь живее всех живых. Эпидемиологические показатели там лучше, чем в Австрии и Германии — без домашних арестов и удушения экономики. В манипуляциях со статистикой заподозрены многие европейские страны. Намеренная или случайная, она есть у всех.
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