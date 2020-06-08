— Наглядный график подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси по дням после 9 Мая демонстрирует: распространение инфекции шло с примерно одинаковой скоростью, а к концу мая положительных тестов стало даже меньше, а мы их делаем гораздо чаще большинства европейских стран. И если кто-то скажет, что тесты не всегда дают точный результат, то и в других странах медики делают такие же тесты.





Причина, как было отмечено в рубрике, проста: на парад многие зрители пришли в масках, в основном все соблюдали дистанцию. К тому же, по подсчетам экспертов, на параде было 15 тысяч человек, а рекорд всего лишь одного торгового центра в Минске — 130 тысяч посетителей за выходные.