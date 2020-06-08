Выздоровели и выписаны 23 880 пациентов (плюс 233 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов (плюс семь за последние сутки), пишет TUT.BY





Всего проведено 632 993 теста (плюс 10 680 за последние сутки). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 8 июня, 7,7%.





Замминистра здравоохранения Елена Богдан в пятницу, 5 июня, рассказала, что заболеваемость COVID-19 пошла на снижение в Минске, Минской и Витебской областях.





— Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, — заявила Богдан. Она также попросила людей соблюдать меры личной безопасности.





Белорусские ученые говорят, что математические расчеты показывают: общее количество заболевших в Беларуси может достичь 56 тысяч человек. Середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного. Уменьшение уровня заболеваемости до 100 новых случаев в день может произойти с 20 июля.









Между тем ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок:



