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Беларуского врача, который открыто высказывался о коронавирусе, уволят: За него вступились коллеги

Павел Палейчик — фельдшер скорой помощи в Лиде. В конце апреля он высказался о ситуации с коронавирусом в городе и его работе на камеру во время встречи, организованной блогером Сергеем Тихановским.

Беларуского врача, который открыто высказывался о коронавирусе, уволят: За него вступились коллеги
А до этого Павел обратился за помощью к волонтерам, потому что медикам не хватало средств защиты и открыто возмущался, когда его коллег отправляли на вызовы к больным с коронавирусом без защитных костюмов. После этого он столкнулся с давлением на работе. В мае Палейчика арестовали на 7 суток за участие во встрече с блогером Тихоновским. Теперь же главный врач Лидской центральной районной больницы уведомил Павла, что срок его 5-летнего контракта истекает и новый с ним заключаться не будет, сообщает MyLida.ORG.


— У меня был разговор с главным врачом ЦРБ. Если кратко: «Посиди [без работы] - подумай». Однако я не жалею, что все так получилось. Значит, я на данный момент медицине не нужен. Конкретных планов на ближайшее будущее у меня нет. Может быть, пойду таксовать, может быть, уйду в декрет, а жена — она врач — выйдет на работу. Ребенку сейчас 1,8 года. Может, кто-то что-то предложит, — говорит Павел в комментарии tut.by.

Павел говорит, что на скорой не хватает врачей и фельдшеров, а его коллеги даже написали коллективное обращение на имя главного врача ЦРБ Вадима Трубчика с просьбой продлить контракт фельдшеру. По словам Павла, подписалось около 80 человек, однако он изначально знал, что такое обращение не будет принято во внимание.
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