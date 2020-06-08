Павел говорит, что на скорой не хватает врачей и фельдшеров, а его коллеги даже написали коллективное обращение на имя главного врача ЦРБ Вадима Трубчика с просьбой продлить контракт фельдшеру. По словам Павла, подписалось около 80 человек, однако он изначально знал, что такое обращение не будет принято во внимание.



