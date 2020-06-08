Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира





Министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил, что китайские ученые разрабатывают 5 видов вакцины от COVID-19: инактивированную, на основе рекомбинантного белка, живую ослабленную гриппозную, аденовирусную векторную, на основе нуклеиновой кислоты. На сегодняшний день четыре инактивированные вакцины и одна аденовирусная были одобрены для клинических испытаний, пишет "Комсомольская правда"





- Китай сделает разработанную страной вакцину от COVID-19 доступной для всего мира, когда она будет готова для применения после успешного проведения исследований и клинических испытаний. В разработке препарата приоритет отдается обеспечению его безопасности, эффективности и доступности, - заявил Ван Чжиган.



