+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира

Китай разрабатывает 5 видов вакцин от коронавируса.


Министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил, что китайские ученые разрабатывают 5 видов вакцины от COVID-19: инактивированную, на основе рекомбинантного белка, живую ослабленную гриппозную, аденовирусную векторную, на основе нуклеиновой кислоты. На сегодняшний день четыре инактивированные вакцины и одна аденовирусная были одобрены для клинических испытаний, пишет "Комсомольская правда".

- Китай сделает разработанную страной вакцину от COVID-19 доступной для всего мира, когда она будет готова для применения после успешного проведения исследований и клинических испытаний. В разработке препарата приоритет отдается обеспечению его безопасности, эффективности и доступности, - заявил Ван Чжиган.

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй также сообщил, что Китай принимает участие в инициативе ВОЗ о международном сотрудничестве для ускорения процесса разработки вакцин и медикаментов от COVID-19. Китай обещает сделать вакцину во всех отношениях доступной для развивающихся стран.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru