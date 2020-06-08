СК рассказал о новом виде финансового мошенничества





Следователи отметили, что в регионе зарегистрирована новая форма мошенничества, когда деньги магазина, образно говоря, "ушли по телефону".





"Следователи установили, что неизвестный позвонил в центр мобильной связи в Пинске и представился продавцу сотрудником службы технической поддержки", - рассказал Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





По его словам, он убедил сотрудницу центра, что им нужно протестировать платежно - компьютерную систему и подробно рассказал, что нужно сделать.





Доверчивая сотрудница выполнила все указания злоумышленника, в результате со счета центра исчезло более 1900 рублей, рассказал Иванюк.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса, начаты следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.





Иванюк призвал граждан быть менее доверчивыми, когда речь идет о финансах.





"Если по телефону к вам обращаются неизвестные лица под предлогом оказания технической поддержки - не совершайте никаких действий по их указаниям, в особенности с банковскими счетами", - сказал официальный представитель областного УСК.





По его словам, нельзя сообщать неизвестным лицам реквизиты счетов и банковских карт, а также не передавать ни под каким предлогом логины и пароли электронных платежных систем.



