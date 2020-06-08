В минувшее воскресенье, 7 июня, После пикета у Комаровского рынка в Минске правоохранители задержали несколько человек. Среди задержанных оказался и Павел Северинец, политик и активист.





Комментарий по поводу задержаний в столице Беларуси belta.by дали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.в минувшее воскресенье, 7 июня, После пикета у Комаровского рынка в Минске правоохранители задержали несколько человек. Среди задержанных оказался и Павел Северинец, политик и активист.





Комментарий по поводу задержаний в столице Беларуси belta.by дали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.