На этой неделе в Беларуси термометры покажут до +33









Во вторник 9 июля ночью +13..+19, днем +26..+32, по западу Брестской и Гродненской областей +23..+25. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.





В среду 10 июня ночью +15..+20, днем от +24 по северо-западу до +32 по юго-востоку. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы.





В четверг 11 июня ночью +15..+21, днем +27..+33. Ночью в отдельных районах, преимущественно по западной половине, кратковременные дожди. Местами грозы.





В пятницу 12 июня ночью +15..+20, днем +26..+33. Местами кратковременные дожди, грозы.





В субботу 13 июня ночью +15..+21, днем +25..+32, по северу +20..+24. Местами кратковременные дожди, грозы.





В воскресенье 14 июня ночью +11..+18, по югу до +20, днем от +22 по северу до +31 по югу. Местами, в основном по югу, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.