Подозреваемые, 27 - 32-летние мужчины, совершили хулиганства, угрожали должностному лицу, а кроме того, причастны к браконьерствам.

- С поличным компанию застали в лесном массиве в Житковичском районе в середине мая 2020 года. Увидев, что перед ними один лишь начальник местного охотхозяйства, фигуранты не стушевались. И вместо того, чтобы предъявить документы и лицензию на охоту, позволить осмотреть авто, угрожая расправой «пошли на директора». Мужчина сел в служебное авто, но выезд ему заблокировали, тогда начальник охотхозяйства вызвал милицию. Дожидаться правоохранителей хулиганы не стали и сбежали, - пояснили в пресс-службе.



