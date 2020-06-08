



Он отметил, что скандал, связанный с заявлениями Тарзана, Сергея Шнурова или Иосифа Пригожина не представляет большого значения, и все участники этого спектакля по-своему милые. Пригожин не понял своеобразный сарказм Шнурова, Тарзан ляпнул, предварительно не подумал, но все участники этой истории говорили на разных языках. При этом журналист уточнил, что даже не было разговоров о том, нужно ли помогать артистам. «Пандемия показала и доказала, что артистам нет дела до других. Им на всех начхать. Патриарх эстрады Лещенко призвал всех к смирению и миру, но даже он про себя знает: на него другим артистам тоже начхать», - объяснил Кушанашвили.





Также он посмеялся над заявлениями о том, что якобы у артистов нет средств к существованию. Журналист напомнил об известной поговорке, когда говорят, что никогда нельзя доверять людям, у которых есть частные самолеты. Напомним, что некоторые звезды российского шоу-бизнеса еще пару месяцев назад начали жаловаться на тяжелую жизнь из-за отмены концертов.