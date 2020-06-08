Умер известный белорусский художник Владимир Басалыга

— Я вучыўся ў рускамоўнай школе ў Слуцку і шмат чаго не ведаў. Беларуская мова вывучалася на тым ўзроўні, што і англійская, — дзве гадзіны на тыдзень. Гэта быў натуральны здзек. Духоўны генацыд. Мы раслі без Францыска Скарыны, без Еўфрасінні Полацкай, — рассказывал в интервью Басалыга.

Русско-белорусский словарь с иллюстрацией Владимира Басалыги. Фото: TUT.BY





По его собственным словам, был уволен после доноса в КГБ. Басалыгу обвинили, что он критиковал полководца Александра Суворова, который подавил восстание Тадеуша Костюшко. После этого художник девять лет был безработным.





Преподавал в Белорусской академии искусств: старший преподаватель (1989−1992), декан, доцент художественного факультета (1992−1999).





Затем работал в Белорусском союзе художников: заместитель председателя (1999−2001), председатель (2001−2007).





Работал в техниках литографии, афорта, линагравюры, акварели. Оформлял книги Владимира Короткевича и Ларисы Гениюш, издание «Гравюры Франциска Скорины».





Именно Басалыга нашел работы знаменитой художницы Алены Киш, которые долгое время являлись неизвестными. 11 из них он передал в Заславский музей, оставив несколько картин в семейной коллекции. Кроме этих работ, сохранилась лишь одна фотография Киш (из ее паспорта), да отрывистые рассказы о ней. Воспоминания Басалыги вошли в спектакль «Прымітывы», который посвящен судьбе этой художницы.

