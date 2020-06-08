+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек

В мире зафиксировано более 7 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные на утро 8 июня Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Вылечились более 3,1 млн человек, умерли более 402 тысяч человек.

Фото: Reuters

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1,94 млн человек, там зафиксировано свыше 110 тысяч смертельных исходов, выздоровевших — более 506 тысяч человек, пишет TUT.BY.

На втором месте по числу зараженных — Бразилия. В стране выявили более 691 тысячи случаев заражения коронавирусом, его жертвами стали более 36 тысяч человек, выздоровели более 283 тысяч человек.

Третье место в мире по выявленным случаям COVID-19 по-прежнему занимает Россия. В стране насчитывается более 467 тысяч зараженных, более 5,8 тысячи умерших, более 226 тысяч излечившихся.

Четвертое место в мире по количеству зараженных занимает Великобритания — более 287 тысяч случаев заражений и более 40 тысяч летальных исходов.

На пятом месте Индия. В стране выявлено более 257 тысяч зараженных коронавирусом, более 7 тысяч умерли, более 123 тысяч — выздоровели.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru