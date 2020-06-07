Говоря о стратегии министерства информации в отношении интернета, Игорь Луцкий отметил, что она будет заключаться в корректировке действий СМИ для того, чтобы обеспечить доведение четкой государственной политики и оградить население от информации, которая наносит вред стране.

"Мы видим уже сейчас, в период важной политической компании, что происходит в интернете, в социальных сетях, на страницах интернет-сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться это чем-то безобидным, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и на то, как она будет развиваться дальше", - сказал он. По его мнению, важно отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию. "Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ разрушать его и доносить правдивую информацию", - заявил министр.





Игорь Луцкий, рассказывая о периоде, когда он возглавлял СТВ, отметил: "Развитие интернет-дирекции на телеканале СТВ было приоритетом, и нам удалось с 40 тыс. подписчиков на канале YouTube дойти до 376 тыс. Это очень огромная аудитория, понятно что она со всего русскоговорящего мира, но мы смогли до нее достучаться, смогли донести свою позицию до тех, кто находится в сети интернет". По его словам, необходимо направить и другие СМИ работать в таком же русле. "Двигаться нужно сразу в двух направлениях: классическое эфирное телевидение и, конечно же, видеохостинги. Мы сделали упор в СТВ на YouTube", - добавил он.





Как подчеркнул глава ведомства, информация играет все более важную роль в принятии политических и экономических решений. "Она влияет на развитие государств, на то, что с ними происходит: будут они вообще существовать или нет. И уже не войны определяют, как будет развиваться мир дальше, а информация", - сказал Игорь Луцкий. По его словам, принятие любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой.









Министр считает, что любая информация ценна и важна, вопрос лишь в том, как ее использовать: во благо или во вред. Он отметил, что подписки в социальных сетях, окружение определяют наше мировоззрение, но нельзя только на этом зацикливаться - нужно смотреть шире. "Я всегда смотрю альтернативные точки зрения, анализирую их. Спектр моих интересов (в социальных сетях - Прим. БЕЛТА) достаточно широкий, начиная от серьезной политики, заканчивая чем-то домашним, простым", - поделился Игорь Луцкий.