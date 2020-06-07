Число зараженных коронавирусом выросло на 879 человек и 6 умерших
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на утро 7 июня 2020 года выросло до 48630 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 269 человек.
«В Беларуси на 7 июня зарегистрированы 48630 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 23647 (+632) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.
За последние сутки число заразившихся выросло на 879 (-4) человек (6,95% от протестированных за сутки).
По данным ведомства, в Беларуси проведены 622313 (+12642) тестов на коронавирус.
15:09 07/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение