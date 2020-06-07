По словам 29-летнего пострадавшего, в ночь с 4 на 5 июня в Германии, городе Хагенов, это земля Мекленбург-Передняя Померания, пьяный украинец напал на мирно спавшего белорусского дальнобойщика. В кабине фуры нападавший вынес доской стекло и начал избивать белоруса. Потом схватил куртку и сумку «удивлённого» водителя и поджег их в ближайших кустах, сообщае т местная полиция.









На место преступления приехала полиция. Они потушили огонь и установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний украинец. В его крови тест показал 1,96 промилле алкоголя. Также немецкие полицейские выяснили, что мужчины работают в одной фирме, и, по сути – коллеги.





Причина нападения остаётся загадкой. Сейчас по этому делу ведётся следствие.



