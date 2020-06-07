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Что-то не поделили. В Германии пьяный украинский дальнобойщик избил коллегу-белоруса

После этого нападавший достал из кабины водителя куртку и сумку и поджег их в ближайших кустах

По словам 29-летнего пострадавшего, в ночь с 4 на 5 июня в Германии, городе Хагенов, это земля Мекленбург-Передняя Померания, пьяный украинец напал на мирно спавшего белорусского дальнобойщика. В кабине фуры нападавший вынес доской стекло и начал избивать белоруса. Потом схватил куртку и сумку «удивлённого» водителя и поджег их в ближайших кустах, сообщает местная полиция.


На место преступления приехала полиция. Они потушили огонь и установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний украинец. В его крови тест показал 1,96 промилле алкоголя. Также немецкие полицейские выяснили, что мужчины работают в одной фирме, и, по сути – коллеги.

Причина нападения остаётся загадкой. Сейчас по этому делу ведётся следствие.
kp.by
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