Готовы? Завтра будет жарко - выше 30 градусов тепла будет в Беларуси 8 июня
В Беларуси на 8 июня будет жарко: в некоторых районах страны столбики термометров поднимутся выше +30°С.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В понедельник днем по юго-востоку республики ожидается до +30… +31°С. Ночью, как прогнозируют синоптики, в Беларуси будет до 19 градусов выше нуля.
При этом будет переменная облачность. На западе страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный, при грозах – с порывами.
Рекомендации при сильной жаре
На улице необходимо как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.
Если нет возможности быть в тени, нужно надевать головной убор.
Не забывайте взять с собой прохладительные напитки. Лучше всего спасаться от жары помогает обычная вода.
Водителям рекомендуется по возможности перенести дальние поездки.
13:28 07/06/2020
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