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Готовы? Завтра будет жарко - выше 30 градусов тепла будет в Беларуси 8 июня

В Беларуси на 8 июня будет жарко: в некоторых районах страны столбики термометров поднимутся выше +30°С.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В понедельник днем по юго-востоку республики ожидается до +30… +31°С. Ночью, как прогнозируют синоптики, в Беларуси будет до 19 градусов выше нуля.


При этом будет переменная облачность. На западе страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный, при грозах – с порывами.

Рекомендации при сильной жаре

На улице необходимо как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

Если нет возможности быть в тени, нужно надевать головной убор.

Не забывайте взять с собой прохладительные напитки. Лучше всего спасаться от жары помогает обычная вода.

Водителям рекомендуется по возможности перенести дальние поездки.
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