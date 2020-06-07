Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.





В понедельник днем по юго-востоку республики ожидается до +30… +31°С. Ночью, как прогнозируют синоптики, в Беларуси будет до 19 градусов выше нуля.









При этом будет переменная облачность. На западе страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный, при грозах – с порывами.





Рекомендации при сильной жаре





На улице необходимо как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.





Если нет возможности быть в тени, нужно надевать головной убор.





Не забывайте взять с собой прохладительные напитки. Лучше всего спасаться от жары помогает обычная вода.





Водителям рекомендуется по возможности перенести дальние поездки.



