Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира
Министр науки и техники Ван Чжиган сообщил, что уже сейчас идёт разработка пяти видов вакцины
7 июня в Китае прошла пресс-конференция по причине публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая». На ней министром науки и техники КНР Ваном Чжиганом было заявлено, что после окончания исследований и тестирования вакцины от коронавируса, Китай планирует сделать так, чтобы она была доступной по всему миру.
«Всем мировым разработчикам вакцин нужно усиливать и укреплять сотрудничество», - заявил Ван Чжиган, и добавил, что выполнит обязательства, которые были озвучены председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Им также было отмечено, сейчас китайскими учеными разрабатываются как минимум пять видов вакцин. Уже начались испытания препаратов.
ение масок не отменяет другие меры защиты, пишет kp.by
11:55 07/06/2020
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