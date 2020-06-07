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В мире: почти 7 миллионов подтверждённых случаев COVID-19

Американский университет Джона Хопкинса опубликовал новые данные о количестве подтвержденных случаев коронавируса в мире. Цифра скоро достигнет семи миллионов.

По состоянию на утро 7 июня заболело 6 897 225 человек. Умерло 399 789 пациентов.

В тройку лидеров по-прежнему входят США, Бразилия и Россия. Опасная ситуация в Индии: по количеству инфицированных она обогнала Испанию и Италию и вышла на пятое место в мире. Выросла статистика заражений в Иране (11 место). По мнению экспертов, это может означать вторую волну пандемии.

Самыми опасными странами Европы считаются Швеция (25-е место) и Великобритания (4-е место). Беларусь — 22-я — не исключение. По состоянию на субботу 6 июня, в Беларуси подтвержден 47 751 случай COVID-19 (+883 за последние 24 часа). Число новых случаев коронавирусной инфекции уже шестой день подряд не поднимается выше 900.

Верующие в защитных масках держатся на расстоянии во время молитвы Папы Римского из окна в Ватикане 31 мая 2020 года / Reuters


Согласно статистике Минздрава, 23 015 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (+949) были выписаны из больниц. Из них 22 752 поправились (+945), 263 — умерли (+4). Пик заболевания отмечен в Бресте. Ежедневно в городские больницы поступает более 100 больных пневмонией. Жителям города рекомендуется воздерживаться от посещения общественных мест, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами и масками.  В Белыничском и Кировском районах Могилёвской области введён масочный режим. 

Кстати, согласно последним рекомендациям ВОЗ, жители планеты всё-таки должны носить маски в общественных местах. К такому выводу пришли ученые, исследования которых показали, что маски действительно могут быть эффективной защитой от инфекции. Но, напоминает ВОЗ, нош
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