Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 июня из-за гроз









Во время грозы нельзя купаться или контактировать с водой. Также опасно касаться металлических конструкций, быстро передвигаться пешком или на открытом транспорте, подходить к отдельно стоящим высоким объектам на расстояние ближе 30-50 м.





B Минске в воскресенье будет +24… +26°C. Вероятность осадков в столице – 80-90 %. В Гродно воздух прогреется до +26°C, в Могилеве и Бресте – до 27°C, в Витебске – до +28°C, в Гомеле – до +29°C.



