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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 июня из-за гроз

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Беларуси на 7 июня из-за гроз. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



Во время грозы нельзя купаться или контактировать с водой. Также опасно касаться металлических конструкций, быстро передвигаться пешком или на открытом транспорте, подходить к отдельно стоящим высоким объектам на расстояние ближе 30-50 м.

B Минске в воскресенье будет +24… +26°C. Вероятность осадков в столице – 80-90 %. В Гродно воздух прогреется до +26°C, в Могилеве и Бресте – до 27°C, в Витебске – до +28°C, в Гомеле – до +29°C.
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