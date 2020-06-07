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Правительство Бориса Джонсона обещало дать британское гражданство жителям Гонконга - если там вступит в силу закон, расширяющий права китайских спецслужб. Премьер-министр Великобритании называет это "жестом доброй воли". Чиновники не уточняют, что миграционное законодательство, принятое в 1980-х, было направлено на то, чтобы не допустить на территорию Королевства именно граждан Гонконга. Великобритания вообще не очень добра к жителям своих бывших колоний.





По сложившейся мировой практике, страны, которые со средних веков вели колониальную политику, в XIX-ХХ веках предоставили своим колониям независимость, а жителям этих стран - свое гражданство.





Например, Испания дает двойное гражданство жителям бывших колоний из Южной Америки, а выходцы из других бывших колоний могли получить постоянный вид на жительство после двух лет проживания в стране. Не менее 300 тысяч жителей Суринама переехали в Нидерланды, когда страна предоставила этому южноамериканскому государству независимость. Португалия ушла из Макао (сейчас город носит статус специального административного района Китая), оставив возможность получить свой паспорт всем желающим.





Иногда бывшие колонизаторы принимали меры для того, чтобы снизить миграцию из колоний. Например, Франция с 1830-го до 1946-го года давала гражданство только тем жителям североафриканских колоний, кто откажется от ислама. За 115 лет, например, в Алжире нашлось не более шести тысяч человек, готовых на это. После Второй мировой войны Франция отказалась от этого правила.





"Очень важно понимать, что люди, которым дали такое гражданство, никуда не переехали, - говорит Би-би-си эксперт по гражданству, профессор Университета Гронингена (Нидерланды) Димитрий Коченков. - В большинстве случаев им хватило только паспорта, который защищает их и дает возможность свободно передвигаться по миру".





Великобритания в первой половине ХХ века спокойно давала гражданство гражданам бывших колоний - страна развивалась, были нужны рабочие руки. Так здесь появились самые большие в Европе общины индийцев и пакистанцев. Однако с 1960-х годов законодательство начало ужесточаться, причем довольно причудливо.





Великобритания разработала несколько типов паспортов - паспорт обычного гражданина и несколько разновидностей паспорта жителя заморских территорий. Формально такой паспорт давал гражданство, но по факту прав у его обладателя бы не больше, чем у обычного туриста: нельзя приезжать в Королевство больше, чем на полгода, нельзя работать.









Эти паспорта распространились в течение 1960-1980-х годов. Исключения делались только для территорий, где у Великобритании были конфликты. Так, жители Гибралтара (территориальный спор с Испанией) или Фолклендских островов (вооруженный конфликт с Аргентиной) получали полноценные британские паспорта.





"Великобритания - единственная страна мира, которая не позволяет как бы своим гражданам селиться на ее территории. Причина - расизм, и это даже не мое мнение, так суд решил", - говорит Коченков.





Он приводит в пример решение Европейской комиссии (прообраз Европейского суда по правам человека), вынесенное в 1975 году. Несколько десятков жителей Уганды и Кении, у которых были азиатские корни, столкнулись с угрозами и проявлениями нетерпимости в свой адрес и решили переехать в Великобританию по паспортам жителей Заморских территорий. Британия отказала им - и суд решил, что это было незаконно и нарушило их базовые права.

В 1980-х годах Великобритания и Китай вступили в активную фазу переговоров о статусе Гонконга, который был британской колонией с 1842 года. К концу ХХ века уклад жизни, уровень прав и свобод, судебная и финансовая системы там принципиально отличались от материкового Китая.





В 1997 году Гонконг - как и до этого Макао - стал специальным административным центром Китая с гораздо более широкими возможностями. Однако с 1986 по 1997-й год власти Великобритании приняли несколько законодательных актов, каждый из которых был направлен на одно - не дать переехать сюда примерно 3,5 миллионам жителей Гонконга.





Закон отказывал в гражданстве даже женам и мужьям граждан Великобритании.





Когда Китай принял закон, резко расширяющий полномочия своих спецслужб на территории Гонконга, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что гонконгцы теперь смогут получить настоящие паспорта Соединенного Королевства.

"Самым богатым дали полноценные британские паспорта, остальным - паспорта жителей заморской территории", - констатирует Коченков.





Он говорит, что такой шаг был сделан якобы для того, чтобы не разозлить Китай в ходе переговоров о статусе Гонконга. Хотя предыдущие такие же переговоры с Португалией о статусе Макао никаких протестов у Пекина не вызывали.





Жители Гонконга были очень недовольны таким решением - в 1990-х на территории проходили массовые акции протеста против такой дискриминации, но тогда Великобритания навстречу жителям не пошла.





Коченков - соавтор ежегодного рейтинга гражданств стран мира. Он учитывает размер экономики каждой страны, количество стран, куда граждане могут ездить без виз и количество стран, где граждане могут поселиться, не проходя полноценных иммиграционных процедур. В этом рейтинге паспорт Великобритании занимает восьмое место, а паспорт жителя заморских территорий - 129-е. Это уровень Таджикистана или небогатых африканских стран.









Когда Китай принял закон, резко расширяющий полномочия своих спецслужб на территории Гонконга, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью в газете Times, где сказал, что гонконгцы теперь смогут получить настоящие паспорта Соединенного Королевства.





В частности, он написал, что Британия "не сможет просто пожать плечами и отойти в сторону", она "выполнит свой долг" и сделает это "по доброй воле". По факту это означает, что правительству страны придется отменить собственные законы и принять прямо противоположные.



