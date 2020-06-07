ГАИ подключается к борьбе с "крамолой"
Автомобили в знак солидарности сигналят тем, кто стоит в очередях, чтобы подписать за выдвижение в президенты независимых кандидатов. Для "нейтрализации" подключают ГАИ.
Использование не по назначению звукового сигнала может обернуться для водителя штрафом, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Там отметили, что согласно пункту 172 ПДД, водитель имеет право применять звуковой сигнал только в случае намерения произвести обгон вне населенного пункта и для предотвращения ДТП. В иных случаях поданный звуковой сигнал может обернуться штрафом в размере до 3 базовых величин.
10:01 07/06/2020
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