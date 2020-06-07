ГАИ подключается к борьбе с "крамолой"

Использование не по назначению звукового сигнала может обернуться для водителя штрафом, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Там отметили, что согласно пункту 172 ПДД, водитель имеет право применять звуковой сигнал только в случае намерения произвести обгон вне населенного пункта и для предотвращения ДТП. В иных случаях поданный звуковой сигнал может обернуться штрафом в размере до 3 базовых величин.







