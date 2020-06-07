Масочный режим в Кировске после вспышки коронавируса в исполкоме

Корреспонденты belsat.eu направились в Кировск, чтобы посмотреть, как местные жители организовали жизнь в новых условиях.

Страхи предпринимателей

Обязательный масочный режим был введен в Кировске в конце мая. Сколько в городе больных, жители не знают.





Кировск – это районный центр в Могилевской области, где живут около девяти тысяч человек. Городок стал одной из первых точек в области, где в апреле зарегистрировали случаи коронавирусной инфекции – заболел мужчина, вернувшийся с работы в Москве. Об этом тогда сообщала главный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.





Постановление о введении на территории района обязательного масочного режима появилось 29 мая на страницах местного райисполкома и Центра гигиены и эпидемиологии. Также жителям советуют «избегать выезда за пределы административной территории, за исключением срочной необходимости».





Утром возле местной автостанции довольно многолюдно, ведь рядом рынок, на котором среда – один из главных торговых дней. Дважды в неделю (еще в субботу) сюда съезжаются торговцы из района и области.





Почти все продавцы – в масках, хотя у большинства они висят на подбородках. Женщины, торгующие одеждой в палатках, отмечают, что их никто не обязывал носить маски, так как они работают на свежем воздухе. Но носят ради собственной безопасности.





Предпринимательница Надежда рассказала, что с утра им сообщили о запрете выездной торговли. По словам женщины, это может существенно повлиять на ее работу.





«Я здесь торгую только в среду и субботу – люди привыкли, что это основные базарные дни, и в другие мало приходят, – говорит наша собеседница. — А теперь оказывается, что по району я уже не смогу выехать. На какой срок, не говорят. А о том, сколько здесь болеет людей, я не интересуюсь. Как говорят, меньше знаешь – крепче спишь».





Запрет выездной торговли коснется также предпринимателя Анатолия, который в Кировск приезжает из Бобруйска и продает здесь одежду и различные полезные мелочи.





«Мы приехали сегодня работать – по средам всегда здесь торгуем. Пришел контролер рынка и сказал, что уже нельзя будет приезжать, пока ситуация не стабилизируется», – рассказывает мужчина.





Еще один бобруйчанин торгует на рынке живыми цветами. В течение восьми лет он ездит сюда по средам и субботам. Говорит, что сегодня как приехал, был ошеломлен запретом на торговлю. Но встал на свое место и начал работать. Говорит, что и продолжит приезжать.





«Пусть покажут официальный документ, что я не имею права здесь торговать. Я плачу налоги, почему меня выгоняют? – с яростью говорит предприниматель. – Конечно, я потеряю прибыль, если не буду сюда ездить. И куда я все эти цветы дену? А вообще, поздно они эти маски вводят. Раньше надо было, а не сейчас, когда повсюду такая ж*па… У меня в Бобруйске есть знакомые врачи, и главный врач одной больницы говорит, что ситуация очень плохая с вирусом».

Эпицентр коронавируса – Кировский райисполком





Возле рынка – небольшой продуктовый магазин. На дверях надпись: Без маски вход запрещен. За прилавком стоит продавец пенсионного возраста. Молодая женщина зашла купить яблоки.





«Как тут у вас дела с коронавирусом?» — спрашиваем.





«Вы меня не снимаете, не записываете? Ведь я не могу ничего говорить, я связана с властями, – сразу говорит покупательница. – Здесь заболел почти весь исполком – вот после этого и ввели масочный режим. На сегодняшний день там хорошо если человек 20 из 80 работают. Остальные – кто в больнице, кто дома на изоляции. Из руководства только один заместитель председателя на работе. В целом ситуация в городе совсем не хорошая. Говорят, что мы в лидерах по области по заболевшим».





Женщина рассказала, что много заболевших также на местном сельскохозяйственном предприятии «Нива-Барсуки» в соседнем агрогородке Барсуки. Как раз туда примерно неделю назад исполкомовцы ездили на совещание – так и началась вспышка.





«Водитель из исполкома очень тяжело болел, – рассказала продавец. – Молодой мужчина, 41 год. Температура была высоченная, в обморок падал, на КТ в Осиповичи возили, у нас тут нет томографа. Слава Богу, выздоровел, вот вчера говорили, что лучше уж ему. Как же нам пережить это? Не было такого раньше. Первый случай к нам привез из России одноклассник моей старшей дочери. Но потом все тихо было – и тут вдруг «Белгосстрах» закрыли, теперь вот исполком».





О том, что эпицентром заболеваний в Кировске стал исполком, рассказала также продавец из другого маленького магазина.





«Распоряжение выдали в минувшую пятницу, так как наш райисполком заболел, и председатель тоже в больнице лежит, – говорит женщина. — Исполкомовцы ездили по району, проводили различные совещания, и так все началось. В одной семье, у жены и у мужа, работающих в исполкоме, подтвердился тест, а их сын – пятиклассник – в школу ходил. Так нескольких учителей отправили на изоляцию. Школьный лагерь даже пока отложили».





В то же время учительница, которую мы встретили возле школы, сказала, что у них все хорошо, не болеют ни ученики, ни учителя.





«Люди боятся говорить правду, потому что президент сказал – вируса нет»

По словам продавщицы, волна заболеваний пришла из местного «Белгосстраха», сотрудницу которого заразила дочь, приехавшая из Минска. А страховые агенты ходили по домам заключали договоры, и так разнесли вирус по городу.

Женщина считает, что маски поздно уже вводить, так как вирус сильно разошелся. Также продавец жалуется на покупателей – некоторые не хотят носить маски и злятся на решение и надписи, что нельзя заходить в магазин без маски.





«Были такие, что надевали маску на руку, и говорили – я в маске, рассчитывайте меня, жалобы писали, мол, что за самоуправство в магазине – рассказала продавец. – Да, мы сейчас не имеем права рассчитывать покупателей без масок. Говорили, что будут штрафовать за нарушение правила. Сами люди боятся говорить правду о коронавирусе, так как запрет идет от президента. В больнице, говорят, врачи подписывали расписку о нераспространении информации. Нам тоже звонили и говорили, чтобы мы никому никакой информации не давали».





Не пускают без масок и в кафе.





«Меня оштрафуют и лишат премии, тут же повсюду камеры у нас, сразу увидят, что я обслуживаю человека без камеры», – пояснила сотрудница местного кафе «Смаженка».

Исполком: СМИ ничего не говорим

Чтобы получить официальную информацию об эпидемии в Кировском районе, мы позвонили в райисполком.





– У кого можно узнать, сколько в районе заболевших COVID-19? – спрашиваем секретаря исполкома.





– Ни у кого. Вам никто ничего не скажет, – прозвучал ответ. – А почему вам должны говорить что-то? Мы прессе ничего не говорим.





– Почему?





– Просто не говорим, – ответила секретарь, отказавшаяся называть свое имя.





Связать с председателем райисполкома девушка нас не смогла, почему тот отсутствует и когда будет на месте – тоже не сказала. Информацию о том, что председатель в больнице с коронавирусом, опровергла.





Все дальнейшие вопросы секретарь посоветовала задавать первому заместителю председателя райисполкома Александру Осипову.





«Я не уполномочен комментировать это», — ответил тот и положил трубку.





Не дали нам данных и в местном Центре гигиены и эпидемиологии. Главврача не было на месте, а секретарь сказала, что информацию о количестве больных они не распространяют.







