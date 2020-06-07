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Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась. Об это сообщает Daily Mail со ссылкой на расследование независимой медиагруппы Caixin.



Согласно их данным, еще до того, как КНР сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизвестного заболевания в стране, как минимум пять китайских лабораторий сделали вывод о существовании летального коронавируса.

Один из исследовательских центров, которые изучали образцы зараженных коронавирусом, еще в декабре определил, что заболевание, бесспорно, «заразное». Таким образом, в Китае на момент начала эпидемии не только знали о том, что это за болезнь, но также и то, что она передается от человека к человеку.

Ранее китайские власти заявили, что угроза распространения коронавируса в стране опустилась до минимального уровня. Последним городом, где уровень угрозы распространения вируса был выше минимального, оставался Цзилинь. Средний или высокий уровень числился в нескольких районах города. Однако администрация приняла решение опустить ее до низкого уровня.
Lenta.ru
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