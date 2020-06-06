Трактор коронавирус не лечит. Проверено эмпирически

- Сначала у мужа на работе заболел почти весь отдел. Это началось где-то недели две назад. Кто-то болел дома, кто-то попал в больницу с пневмонией. Тестов никто не дождался.Возраст заболевших - от 30+ до 60. Одновременно на этом предприятии (завод ТДиА, Бобруйск) уже больше месяца фиксируются случаи ковида в цехах и даже в руководстве. Да, коронавирус не пощадил и идеолога - он был на ивл, возможно, до сих пор там - свежей информации нет.





На этом фоне мой муж держался довольно долго. Но вот в этот вторник он вдруг перестал чувствовать запахи, поднялась небольшая температура - 37. На приёме в поликлинике было даже 37,3. С тех пор - не выше 37, а чаще - ниже.





С потерей обоняния мужа отправили домой со словами - "у вас орви. С чего вы решили, что коронавирус? Начитаются в интернете и в панику. И вообще, не накручивайте себя, а молитесь, чтобы не было тяжёлого течения.





В пятницу муж снова пошёл в поликлинику. Обоняние не вернулось. Врач даёт направление на рентген через несколько дней. Сразу нельзя - очередь. К счастью, ему удалось пробиться в тот же день на КТ (да, увы, только какие-то связи у нас и решают всё). И вуаля - левосторонняя сегментарная интерстициальная пневмония. То самое пресловутое "матовое стекло".Для утешения - лёгкой степени тяжести.





С такой картиной КТ его отправляют из больницы домой, прописав азитромицин. О тестах речи никто не вёл. О том, что делать нам с ребёнком, как контактам 1 уровня - тоже.





Сегодня вызываем терапевта на дом. Послушала. Говорит - может, что-то и можно у вас заподозрить, но явно не то, что на вашем заключении кт. Тесты? Ну мы скажем про вас инфекционисту, но вы им ещё сами позвоните, может, приедут в понедельник. При этом, я звонила этому самому инфекционисту ещё до приезда врача. Мне было сказано - в любом случае мы к вам сегодня не приедем - у нас на сегодня 75 адресов. Ещё я звонила в санстанцию и в нашу центральную больницу, и в инфекционную. Отсылают один к одному по кругу. Добиться точной информации, когда же нам возьмут мазки, я так и не смогла.





Спрашиваю у терапевта - чем лечиться? Азитромицин + амоксиклав + арпетол + амброксол. Всё остальное - только в больнице. Спрашиваю - почему не госпитализируют? Эти вопросы задавайте в больнице.





Но здесь, в общем, ясно, почему. Жене коллеги мужа с более тяжёлой картиной вчера еле нашли место в больнице.





Задаю вопрос, что делать нам с ребёнком - мне идти на работу в понедельник, а ребёнку - в сад? Ответ - да, у вас ведь официально ничего не подтверждено.





Одновременн совет - вы лучше изолируйтесь от мужа, езжайте жить к маме, может. Переспрашиваю - вы со всей уверенностью советуете мне, контакту 1 уровня, ехать жить к маме пенсионного возраста? Видимо, она поняла, какую глупость сморозила, сразу соскочила: я не могу вам сказать, что делать, у вас ничего не подтверждено. А пока нет заключения, лечим орви. Спрашиваю - кому писать, кому звонить, чтобы нам сделали-таки тесты? Ответ: лучше прямо Господу Богу. Занавес.





Вот такая история. И правда, остаётся молиться, что односторонняя пневмония не станет двухсторонней, что бессимптомное течение не превратится в ивл, что мы с ребёнком не заболеем.





А сегодня мужу позвонил коллега - из тех единиц, которые там ещё остались здоровыми, и рассказал, что тоже перестал чувствовать запахи. При этом при всём руководству завода ТДиА всё глубоко пофиг. Вируса нет, карантина нет. А то, что весь отдел электроники на больничных - ну это ж сезонные, июньские орви.







