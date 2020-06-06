Синод греческой церкви: йога и христианство несовместимы





В заявлении руководящего органа церкви говорится, что йога - основополагающая часть религии индуизма, а не просто набор физических упражнений, и ей не место в жизни христианина.





В ЭПЦ пояснили, что заявление стало реакцией на рекомендации греческих СМИ заниматься йогой для снятия стресса во время карантина. В заявлении Синода выражается уважение к свободе вероисповедания, однако подчеркивается, что церковь обязана заботиться о своей пастве.





Православная церковь обладает в Греции государственным статусом. К ней причисляют себя около 90% жителей республики.





Ранее представители других конфессий и религий также выступали с осуждением занятий йогой.





Несмотря на то, что подобная критика со стороны церкви звучит нередко, официальное заявление, распространенное Священным синодом, выглядит довольно необычно. Неприятие со стороны церкви основано на опыте тех, кто практиковал занятия йогой, пояснил, выступая по греческому телевидению, священник Элладской церкви о.Михаил Константинидис. "Если бы йога давала человеку то, что ему нужно, мы были бы только рады", - сказал он.





Йога стала чрезвычайно популярна в мире в последние десятилетия и сейчас представляет собой гигантскую индустрию. Ее часто рекламируют как способ снятия стресса, улучшения психического самочувствия и укрепления физических сил.





С начала эпидемии коронавируса во многих странах занятия йогой рекомендовали в качестве меры борьбы со стрессом и поддержания физической формы во время карантина.