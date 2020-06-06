Министр внутренних дел









Днем ранее таким же образом был задержан и ее муж – активист Сергей Мацкойть.





Дома, без присмотра родителей, остался их шестилетний сын.





Правозащитники обеспокоены и возмущены таким диким поведением сотрудников милиции Октябрьского РУВД Минска и видят в их деяниях признаки превышения служебных полномочий.





Правозащитник ”Весны" Алексей Лойко обратился в ГУВД МВД с требованием немедленно освободить Лазарчик Елену Николаевну, которая вторые сутки содержится в изоляторе на Окрестина.





"Такие действия милиции являются грубым нарушением ч. 2 ст.6.7 КоАП, запрещающая арестовывать женщин и одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей. Правозащитник считает, что это является превышением служебных полномочий, так как Елена имеет сына 2013 года рождения," – заявляет он.





Также правозащитник связывался напрямую с ГУВД Мингорисполкома по телефону доверия.





Трубку поднял подполковник милиции оперативный дежурный МВД Андрей Демидчук, который ответил, что нужно обращаться с письменным заявлением в МВД, они дадут ответ, либо в прокуратуру либо в Следственный комитет.





Между тем – сейчас выходные, и ребенок на эти дни останется без попечения родителей.





Как позже стало известно, Алене Лазарчик присудили арест в 12 суток.