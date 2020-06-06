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Лицо столичной милиции: родителей бросили за решетку, оставив дома шестилетнего ребенка

Задержанную 5 июня в Минске якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии Елену Лазарчик в тот же день поместили до суда в изолятор временного содержания на Окрестина.

Министр внутренних дел 


Днем ранее таким же образом был задержан и ее муж – активист Сергей Мацкойть.

Дома, без присмотра родителей, остался их шестилетний сын.

Правозащитники обеспокоены и возмущены таким диким поведением сотрудников милиции Октябрьского РУВД Минска и видят в их деяниях признаки превышения служебных полномочий.

Правозащитник ”Весны" Алексей Лойко обратился в ГУВД МВД с требованием немедленно освободить Лазарчик Елену Николаевну, которая вторые сутки содержится в изоляторе на Окрестина.

"Такие действия милиции являются грубым нарушением ч. 2 ст.6.7 КоАП, запрещающая арестовывать женщин и одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей. Правозащитник считает, что это является превышением служебных полномочий, так как Елена имеет сына 2013 года рождения," – заявляет он.

Также правозащитник связывался напрямую с ГУВД Мингорисполкома по телефону доверия.

Трубку поднял подполковник милиции оперативный дежурный МВД Андрей Демидчук, который ответил, что нужно обращаться с письменным заявлением в МВД, они дадут ответ, либо в прокуратуру либо в Следственный комитет.

Между тем – сейчас выходные, и ребенок на эти дни останется без попечения родителей.

Как позже стало известно, Алене Лазарчик присудили арест в 12 суток.
Вясна
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