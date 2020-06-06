Лицо столичной милиции: родителей бросили за решетку, оставив дома шестилетнего ребенка
Задержанную 5 июня в Минске якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии Елену Лазарчик в тот же день поместили до суда в изолятор временного содержания на Окрестина.
Министр внутренних дел
Днем ранее таким же образом был задержан и ее муж – активист Сергей Мацкойть.
Дома, без присмотра родителей, остался их шестилетний сын.
Правозащитники обеспокоены и возмущены таким диким поведением сотрудников милиции Октябрьского РУВД Минска и видят в их деяниях признаки превышения служебных полномочий.
Правозащитник ”Весны" Алексей Лойко обратился в ГУВД МВД с требованием немедленно освободить Лазарчик Елену Николаевну, которая вторые сутки содержится в изоляторе на Окрестина.
"Такие действия милиции являются грубым нарушением ч. 2 ст.6.7 КоАП, запрещающая арестовывать женщин и одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей. Правозащитник считает, что это является превышением служебных полномочий, так как Елена имеет сына 2013 года рождения," – заявляет он.
Также правозащитник связывался напрямую с ГУВД Мингорисполкома по телефону доверия.
Трубку поднял подполковник милиции оперативный дежурный МВД Андрей Демидчук, который ответил, что нужно обращаться с письменным заявлением в МВД, они дадут ответ, либо в прокуратуру либо в Следственный комитет.
Между тем – сейчас выходные, и ребенок на эти дни останется без попечения родителей.
Как позже стало известно, Алене Лазарчик присудили арест в 12 суток.
19:54 06/06/2020
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