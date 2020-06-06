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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался викарий Новогрудской епархии

Белорусская православная церковь сообщила о смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19, схиепископа Дятловского Петра, викария Новогрудской епархии.



"6 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии", - говорится в сообщении на официальном сайте БПЦ.

Схиепископ Петр (в миру Виктор Петрович Карпусюк) ушел из жизни в возрасте 61 год.

По данным Минздрава на 6 июня, в Беларуси зарегистрирован 47 тыс.751 случай инфицирования коронавирусом, скончались 263 человека. Рост за сутки составил 883 и 4 человека соответственно.
Интерфакс
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