







"6 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии", - говорится в сообщении на официальном сайте БПЦ.





Схиепископ Петр (в миру Виктор Петрович Карпусюк) ушел из жизни в возрасте 61 год.





По данным Минздрава на 6 июня, в Беларуси зарегистрирован 47 тыс.751 случай инфицирования коронавирусом, скончались 263 человека. Рост за сутки составил 883 и 4 человека соответственно.