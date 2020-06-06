Слонимскую синагогу XVII века выставили на продажу за 50 тысяч евро





Начальная цена для синагоги — 137 000 рублей, за такую сумму можно купить недостроенный коттедж в гродненском микрорайоне Зарица.





Сейчас синагога находится на балансе у отдела культуры Слонимского районного исполнительного комитета. По условиям продажи возможна реконструкция здания под объект религиозного (культового) назначения, объект культурно-просветительского и зрелищного назначения. Возможна рассрочка оплаты до 1 года. Срок аренды участка под зданием — 50 лет.





Проектно-сметную документацию для реконструкции нужно разработать в течение 2 лет. При восстановлении здания необходимо сохраненить художественные, стилистические и конструктивные особенности, и успеть ввести в эксплуатацию — не позднее, чем через 5 лет со дня заключения договора. В случае невыполнения обязательств продавец может расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения средств победителю аукциона.





Аукцион состоится через неделю, 15 июня, в Гродно по адресу 17 Сентября, 39. Начало в 12:00. Последний день подачи заявлений на участие — 10 июня.





Синагога в Слониме — старейшее здание в городе и одна из самых старых синагог в Беларуси. До второй мировой войны в городе проживало около 17 тысяч евреев, но только 200 человек уцелели. После войны синагогу использовали как склад. Последние два десятка лет она пустует. За это время здание стало разваливаться и часто подвергалось вандализму, однако часть внутренней отделки все еще сохранилась.





В начале 2018 года здание попало в число четырех наиболее важных синагог Европы, которые нужно восстановить. В Англии представили проект по спасению синагог Европы, созданный по инициативе Фонда еврейского наследия, искали финансирование.







