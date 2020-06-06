



Главе государства в храме подарили икону Божией Матери Могилево-Братская с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.





Одна из участниц встречи подарила главе государства картину, которую нарисовала 15 лет назад еще будучи ребенком. На ней изображены два ангела.