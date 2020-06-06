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Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря

Александр Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.


Главе государства в храме подарили икону Божией Матери Могилево-Братская с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.

Одна из участниц встречи подарила главе государства картину, которую нарисовала 15 лет назад еще будучи ребенком. На ней изображены два ангела.
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