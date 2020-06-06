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Беларусь возобновляет авиасообщение с Молдовой

Регулярные рейсы из Минска в Кишинев возобновляются с 16 июня, об этом сообщила пресс-служба белорусской авиакомпании "Белавиа".


Из-за коронавируса ряд стран в марте закрыли авиасообщение. Среди тех, кто решился на такие меры, оказались Украина, Россия и Молдова. Однако постепенно карантин в этих государствах ослабляют. Буквально через неделю белорусы уже смогут попасть в солнечный край виноградников и вин.

"С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Кишинев-Минск! Вылеты два раза в неделю по вторникам и пятницам", - сообщила в субботу белорусская авиакомпания.

Буквально накануне отечественный перевозчик сообщил хорошую новость о том, что с 12 июня начинаются чартерные туристические рейсы в Албанию, а с 15 июня самолеты полетят в украинские города.
Sputnik
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