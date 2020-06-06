Беларусь возобновляет авиасообщение с Молдовой





Из-за коронавируса ряд стран в марте закрыли авиасообщение. Среди тех, кто решился на такие меры, оказались Украина, Россия и Молдова. Однако постепенно карантин в этих государствах ослабляют. Буквально через неделю белорусы уже смогут попасть в солнечный край виноградников и вин.





"С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Кишинев-Минск! Вылеты два раза в неделю по вторникам и пятницам", - сообщила в субботу белорусская авиакомпания.





Буквально накануне отечественный перевозчик сообщил хорошую новость о том, что с 12 июня начинаются чартерные туристические рейсы в Албанию, а с 15 июня самолеты полетят в украинские города.