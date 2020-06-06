Минздрав пояснил, как теперь в Беларуси выявляют коронавирусные пневмонии
Четко выявлять контакты первого уровня белорусские специалисты научились не сразу.
Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, посещая Брестскую область во время республиканского мониторинга 5 июня, пояснила, как в стране выявляют коронавирусные пневмонии, сообщает БелТА.
«Если начинали мы с того, что на одного пациента с коронавирусной инфекцией тестировали до сотни контактных, то потом научились четко выделять группы, которые действительно относятся к контактам первого уровня. Работали только с ПЦР-тестированием, но оно не всегда давало положительный результат», – сказала Елена Богдан.
В итоге пациентов с коронавирусом стали выявлять не только с помощью метода полимеразной цепной реакции.
«Мы убрали ПЦР-тестирование для пневмоний, которые подтверждены КТ, подтверждая их экспресс-тестированием. Естественно, это значительно увеличило выявляемость коронавирусных пневмоний», – добавила она.
12:05 06/06/2020
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