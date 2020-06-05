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На белоруса-дальнобойщика в Германии напал коллега-украинец

В немецком городе Хагенов, земля Мекленбург-Передняя Померания, пьяный мужчина атаковал спящего белорусского дальнобойщика, нанеся ему легкие травмы. Об этом сообщает местная полиция.




Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. По словам 29-летнего пострадавшего, около 01.00 злоумышленник внезапно разбил доской стекло в кабине и набросился на него с кулаками. После этого нападавший достал из кабины водителя куртку и сумку и поджег их в ближайших кустах.

Вызванная на место полиция потушила огонь, а также установила подозреваемого – 47-летнего украинца. Тест показал наличие в его крови 1,96 промилле алкоголя. Как оказалось, оба человека работают на одну компанию-перевозчика, и следовательно, являются коллегами.

Мотив нападения пока неясен. Следствие по делу о нанесении телесных повреждений и материального ущерба продолжается.
Belmir.by
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