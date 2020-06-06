Троицкая родительская суббота отмечается 6 июня. Какие традиции связаны с этим днем
Православная церковь 6 июня отмечает Троицкую родительскую субботу. Какие с ней связаны традиции и почему ее называют особым днем поминовения усопших – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
Особенный день поминовения
Для православных верующих именно эта родительская суббота особая – ее называют «вселенской», так как люди молятся за всех когда-либо живших на земле.
Только этот день поминовения усопших в церковном календаре привязан к большому празднику – Троице.
Считается, что в этот день, спустя 50 суток после Пасхи, к апостолам сошел Святой Дух – одна из ипостасей Триединого Бога.
Традиции Троицкой субботы
В этот день верующие пишут записки с именами своих усопших родственников и близких, которые озвучивает священник на литургии и панихиде. Также в родительскую субботу ставят свечи за упокой.
Принято давать милостыню нуждающимся, но с просьбой помолиться за родственников.
На Троицу принято украшать храмы зеленью, так как этот цвет символизирует жизнь.
09:43 06/06/2020
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