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Имейте в виду: ГАИ начала массированную отработку трассы М1

В эти выходные Госавтоинспекция Минской области на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России проведет массированную отработку.


На одной из главных магистралей Беларуси будет задействовано усиленное количество нарядов дорожно-патрульной службы. Отработка пройдет на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов. Об этом сообщает ГАИ Минской области.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений ПДД нетрезвыми водителями, "бесправниками", превышению скорости, нарушениям в перевозке пассажиров и грузов. Вместе с тем в темное время суток будет обращено внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения, а это пешеходы и велосипедисты.

Также на территории Минской области с 6 по 9 июня текущего года пройдет профилактическая акция "Безопасный обгон", целью которой является профилактика дорожных происшествий по причине обгона и выезда на полосу встречного движения. По ч.8 ст.18.14 КоАП РБ нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено Правилами дорожного движения, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 б.в. с лишением права управления до 1 года или без лишения.
ABW.by
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