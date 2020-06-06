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Президент Бразилии готов выйти из ВОЗ вслед за США

Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в идеологической предвзятости.



Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил выходом страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом 6 июня сообщило агентство Интерфакс.
 
"Я говорю Вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем (эту возможность – ред.) в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", – подчеркнул Болсонару.
 
Рекакция бразильского лидера последовала на слова представительницы ВОЗ Маргарет Харрис, которая предупредила, что нельзя поспешно снимать ограничения, вызванные пандемией.
 
"Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство", − отметила Харрис.
 
Болсонару считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом США его часто называют "тропическим Трампом".
 
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии COVID-19 заражены 614,9 тысячи человек, из них 34 тысячи скончались. Страна находится на втором месте после США по числу инфицированных и на третьем по летальным исходам.
 
Ранее в ВОЗ заявили, что Южная Америка, и в частности, Бразилия, стали новым эпицентром пандемии COVID-19. 
 
Напомним, 29 мая президент США Дональд Трамп заявил о разрыве взаимоотношений со Всемирной организацией здравоохранения. По его мнению, ВОЗ недооценила серьезность вируса, а также "прикрывала" Китай.
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