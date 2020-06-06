В Украине осели 10% "воров в законе" со всего мира
В Украине осели порядка 10% "воров в законе" со всего мира. Об этом 5 июня рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.
"Около 15-25 "воров в законе" сейчас находятся на территории Украины. Но их заезжает в Украину значительно больше... Большинство "воров в законе" − не украинцы... Украинцев меньше 6%", − уточнил Клименко.
По его словам, всего в мире примерно 450 "воров в законе", которые являются выходцами из постсоветских стран. Из них в Украину заезжают порядка 50 человек.
Глава Нацполиции подчеркнул, что, как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта.
"У них паспорт либо поддельный, либо на другую фамилию", − отметил Клименко.
Он добавил, что очень часто "воры в законе" руководят преступными организациями на расстоянии − из Турции, Кипра, Греции, Испании.
По данным главы ведомства, один "вор в законе" может координировать деятельность 5-6 тысяч лиц, совершающих различные преступления.
07:33 06/06/2020
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