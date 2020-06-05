















Как сообщают "Народные новости Витебска" , закупаются самоскладывающиеся кресла с мягкими сиденьями и обивкой из жаккарда. Поставить их витебским милиционерам должны до 1 августа.





Ориентировочная стоимость кресел указана в 66 600 рублей, что составляет 300 рублей за штуку. Закупается мебель для посетителей за счет республиканского бюджета.





Но нужна ли мягкая мебель для посетителей милиции? Через какое время такие крелса придется выбросить? Через год? Через два?