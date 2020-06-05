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Около 28 000 долларов потратит витебская милиция на кресла для посетителей

Закупку 222 кресел для посетителей проводит Управление внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета.





Как сообщают "Народные новости Витебска", закупаются самоскладывающиеся кресла с мягкими сиденьями и обивкой из жаккарда. Поставить их витебским милиционерам должны до 1 августа.

Ориентировочная стоимость кресел указана в 66 600 рублей, что составляет 300 рублей за штуку. Закупается мебель для посетителей за счет республиканского бюджета.

Но нужна ли мягкая мебель для посетителей милиции? Через какое время такие крелса придется выбросить? Через год? Через два?
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