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На закрытом кладбище, без разрешения и в чужой могиле – так похоронили парня в Пинске

«Приехал на могилу дедушки, а на его могиле свежие венки с надписями». Пинчанин не может понять, как в могиле деда похоронили другого человека. Да ещё и на кладбище, где захоронения запрещены.

На закрытом кладбище, без разрешения и в чужой могиле – так похоронили парня в Пинске
В редакцию Медиа-Полесья обратился пинчанин Анатолий. Мужчина оказался в неприятной ситуации, разрешить которую собственными силами он не в состоянии.

— На выезде из города, в деревне Галево, по левой стороне находится старое кладбище. Оно закрыто для захоронений с 1978 года. У меня на этом кладбище похоронены все родные – родители, бабушка и дедушка, тёти. В прошлом году я заменил могильные плиты у мамы и бабушки, а в этом году планировал обновить памятник дедушке. В середине мая приехал на могилу, а на ней — свежее захоронение, сделанное несколько дней назад.

— Я сделал фотографии, распечатал дома и отправился в Оснежицкий сельисполком, в ведении которого находится данное кладбище. Председатель Валерий Кирилко сказал, что к нему по вопросам захоронения родственники умершего не обращались.

Согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле», государственный учёт участков для захоронения ведётся специализированными организациями. В сельских населённых пунктах эту работу выполняют поселковые или сельские исполкомы.

Согласно Закону, они присваивают участку для захоронения учётный номер с указанием места погребения, сведений о лице, захороненном на участке для захоронения, даты рождения и смерти умершего, а также сведений о лицах, организующих погребение и установку надмогильного сооружения. Все участки подлежат государственному учёту. Их порядок устанавливается Правилами содержания и благоустройства мест погребения.

В соответствии со статьёй 23.43. КоАП РБ «Самовольные захоронение, перезахоронение» самовольное захоронение на кладбищах и в иных местах, не предусмотренных законодательством, влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

— Получается, что родственники умершего похоронили его самовольно в нарушение всех законов, в первую очередь, моральных. Сейчас вместе с юристом готовлю обращение в следственные органы, чтобы провели проверку и убрали незаконное захоронение с могилы моего деда.

Корреспондент Медиа-Полесья связалась с Валерием Кирилко, он подтвердил, что родственники гражданина М. по вопросам захоронения в сельисполком не обращались.
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