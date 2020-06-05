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В ГрГУ им. Янки Купалы умер заведующий кафедры. У него был COVID-19

27 мая умер Дмитрий Лебедевич, заведующий кафедрой белорусской литературы. Он был инфицирован COVID-19 и находился в тяжелом состоянии, сообщили Hrodna.life три источника, в том числе коллеги преподавателя.




Дмитрию Лебедевичу было 62 года. Как долго он был в тяжелом состоянии и был ли на ИВЛ, неизвестно. Его жена, сотрудница университета, прошла лечение от коронавируса. Сейчас она на больничном, сообщили Hrodna.life коллеги преподавателя.

Заведующего кафедрой похоронили 29 мая. Прощание помогли организовать сотрудники университета. Хоронили преподавателя в закрытом гробу. Отпевание и прощание прошло во дворе Свято-Покровского кафедрального собора. Поминки не организовывали. «Шкада, што прыйшло не так шмат людзей, хаця ўсё было цалкам бяспечна», — сказал Hrodna.life коллега преподавателя.

На 25 мая среди сотрудников и студентов не было инфицированных COVID-19 в тяжелой форме, сообщали ранее Hrodna.life в пресс-центре ГрГУ.

В университете им. Янки Купалы 20 случаев COVID-19. Сессия — в перчатках и масках

Дмитрий Лебедевич — кандидат филологических наук. Основная тематика его публикаций — рецепция античной поэзии в белорусской и западноевропейской литературе.
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