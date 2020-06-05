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Пенсионерка ответила БТ о своем "дворце"

81-летняя Галина Андрейчик из Гродно, доцент (преподавала экономическую теорию в университетах), ветеран труда, инвалид второй группы стала известна на всю страну.

Пенсионерка ответила БТ о своем "дворце"
Сначала 29 мая она в стриме блогера Сергея Тихановского эмоционально высказалась о ситуации в нашей стране. "Спасибо, что вышли на улицу, — говорила она. — Не бойтесь!.. Когда я умру, я все же буду знать, что сделала глоток свободы".

4 июня во время назначения премьера и министров о женщине вспомнил Александр Лукашенко. Смысл его слов в том, что "кричала", а сама, как выясняется, живет во "дворце". "Чего тебе не хватает?" — спросил белорусский руководитель. В тот же день на БТ показали ее дом, снимки были сделаны с дрона. Было заявлено, что у гродненки есть коттедж, квартира в центре областного центра, "две недостроенные фазенды", микроавтобус. А ее детей в сюжете назвали официально безработными.

"А меня что, теперь арестуют?" — цитирует слова женщины после всех этих заявлений и сюжетов Радио Свобода. Галина Андрейчик говорит, что не скрывает свою собственность. Тот же коттедж строился своими силами несколько десятилетий, деньгами помогали родственники из Австралии. У женщины два сына, один из них живет вместе с матерью, другой — в Санкт-Петербурге. Она возмущена, что на БТ произошло разглашение ее личной информации — показали частную территорию, а к ней за разрешением не обратились.

На слова Лукашенко, что "женщина кричала, орала", Галина Андрейчик говорит, что у нее просто сильный голос и четкая дикция — следствие многолетней работы лектором. Она, в свою очередь, критикует риторику руководителя государства: "Этот человек говорит разную чушь: "мой народец", "обосранные коровы", "голову откручу...". Как такое можно слушать?"

Младший сын Дмитрий удивлен вниманием к его матери и их семье. Он признается, что боится провокаций. Мужчина показал второй двухэтажный дом, обшитый сайдингом — он стоит на участке рядом. Говорит, что строили его на заработанные деньги своими руками. Но дом еще не закончен, стройка заморожена. Вторая "фазенда" — это фундамент бани рядом.

Дмитрий не жалеет, что мать высказалась на площади: "Мама, иди, пожалуйста, и говори, что у тебя наболело". Он только не понимает, чем она так напугала власть.
Свабода
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