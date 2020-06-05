+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Минздрав: белорусам нужно носить маски в магазинах, общественном транспорте

Белорусов призывают не самоуспокоиваться, поскольку "вирус продолжает циркулировать", и носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах, банках и т.д.



Об этом БЕЛТА заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства Инна Карабан. По ее словам, в некоторых регионах страны ситуация с COVID-19 улучшается, но нужно в местах массового скопления людей "обязательно носить маски и соблюдать меры социального дистанционирования". А вот в парках, скверах, где есть возможность социально дистанционироваться, носить защитные маски нецелесообразно, говорит Карабан.

Представительница Минздрава напоминает, что использование масок позволяет человеку защитить от заражения не только себя, но и других людей, поскольку существуют случаи бессимптомного протекания инфекции. Медики также советуют носить очки, которые могут защитить глаза.

На 5 июня в нашей стране зарегистрировано 46 868 случаев COVID-19, умерло 259 человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru