







Об этом БЕЛТА заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства Инна Карабан. По ее словам, в некоторых регионах страны ситуация с COVID-19 улучшается, но нужно в местах массового скопления людей "обязательно носить маски и соблюдать меры социального дистанционирования". А вот в парках, скверах, где есть возможность социально дистанционироваться, носить защитные маски нецелесообразно, говорит Карабан.





Представительница Минздрава напоминает, что использование масок позволяет человеку защитить от заражения не только себя, но и других людей, поскольку существуют случаи бессимптомного протекания инфекции. Медики также советуют носить очки, которые могут защитить глаза.





На 5 июня в нашей стране зарегистрировано 46 868 случаев COVID-19, умерло 259 человек.