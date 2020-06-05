Часть осужденных по "делу медиков" попала под амистию













Верховный суд оставил 15 мая 2020 года обвиняемым по делу 21 обвинительный приговор, но к ним был применен закон об амнистии, который вступил в законную силу. В минувший четверг Мингорсуд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении части осужденных лиц о применении закона "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".





"Постановлением Мингорсуда на основании ст. 7 Закона об амнистии 7 осужденных освобождены от наказания в виде лишения свободы частично сроком на 1 год, восемь осужденных освобождены от наказания в виде ограничения свободы частично сроком на 1 год и 1 осужденный освобожден от неотбытой части наказания в виде лишения свободы", сообщили Sputnik в пятницу в Верховном суде





Данное решение вступило в законную силу.





В суде уточнили, что на основании закона об амнистии Александру Столярову, Сергею Зинченко, Сергею Лещиловскому, Михаилу Гаврилову, Вячеславу Гнитию, Наталье Судаковой, Екатерине Шнитко сокращен срок лишения свободы на один год. Кроме этого, на один год сокращен срок отбывания наказания в виде ограничения свободы частично Дмитрию Кузнецову, Андрею Потаповичу, Инге Шалькевич, Владимиру Самусенко, Виктору Болотину, Виталию Мусихину, Леониду Томчину, Роману Альтшулеру. Андрея Щуку суд освободил от неотбытой части наказания в виде лишения свободы.





Самый большой срок – 7 лет лишения свободы – получил бывший руководитель Центра экспертиз и испытаний Александр Столяров. Суд признал его виновным в получении взятки повторно.





Бывший заместитель Столярова Сергей Зинченко был приговорен к трем годам лишения свободы, экс-начальнику управления этого центра Сергею Лещиловскому суд назначил три года колонии, Михаилу Гаврилову - бывшему директору РУП "Академфарм" – четыре года лишения свободы. Экс-руководителя РУП "Белфармация" Вячеслава Гнития суд приговорил к шести годам колонии усиленного режима, бывшему заместителю гендиректора витебской "Фармации" Екатерине Шнитко назначил пять лет.



