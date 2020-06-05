Мозырские пограничники задержали двух мужчин и... 500 попугаев
3 июня на участке пограничного поста «Боровое» двое украинцев нарушили границу. В «путешествие» мужчины отправились не одни — в Беларусь они незаконно переместили около 500 попугаев.
Мужчин задержали и поместили в ИВС Лельчицкого РОВД. Начат административный процесс. Попугаев сперва доставили к ветеринарам, после чего передали сотрудникам таможни, сообщили в Госпогранкомитете.
15:57 05/06/2020
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