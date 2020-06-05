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Задержаны с поличным: в Минске подпольно продавали тесты на COVID-19

Сотрудники милиции задержали с поличным двух минчан, которые незаконно продавали тест-системы на определение COVID-19, сообщили в ГУВД Минска.

Оперативниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями столичной милиции с поличным был задержан 28-летний минчанин в Октябрьском районе столицы.

"После задержания он пояснил сотрудникам милиции, что тест-системы для определения антител к COVID-19 он приобрел в России через интернет. В Минске он нелегально продавал их в два раза дороже, чем приобрел", - рассказали Sputnik в пятницу в ГУВД.

Там также сообщили, что похожую схему использовал и 37-летний житель Минска, которого оперативники ОБЭП также задержали с поличным. Со слов задержанного, он купил у неизвестного 30 тестов и собирался продавать их вдвое дороже через интернет.

В отношении минчан составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность, идет разбирательство, сказали в ГУВД.
Sputnik
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