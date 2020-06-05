В Минске построят новую многопрофильную больницу. Где она будет

Корреспондент агентства «Минск-Новости» выяснила , на какой площадке может появиться такой объект.









Идея строительства многопрофильного клинического учреждения для Минска не нова.





Еще весной 2010 г. подобный проект обсуждался в Мингорисполкоме. Тогда предполагалось, что возводить многопрофильную городскую клинику будут с привлечением французского кредита в 300 млн евро. Велись переговоры с крупнейшей строительно-инвестиционной компанией Bouygues Batiment International (BBI, Франция), и даже был подписан договор на разработку обоснования инвестирования в строительство.





Тогда под клинику планировалось выделить участок в будущем микрорайоне Северный, рядом с Новинками. Предварительно речь шла о том, что объект будет рассчитан на 1,2 тыс. коек. В его составе планировался также новый родильный дом. Этот проект был одним из самых амбициозных и масштабных в сфере здравоохранения на то время.









Как уточнили в «Минскградо», по проекту детального планирования микрорайона Северный под новое медицинское учреждение выделялся участок вдоль четной стороны Долгиновского тракта неподалеку от Центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Сейчас на этом месте располагаются пахотные земли, а далее идет дорога к РНПЦ психического здоровья.





Известно, что предполагаемый проект 2010 г. не реализован, как впрочем, не был построен и весь микрорайон Северный. Решение не трогать пахотные земли остановило освоение этой территории в Новинках. Однако, как уточнили в «Минскградо», медицинское учреждение в этой зоне все равно оставалось в перспективных планах города. Для этого резервировалась все та же площадка. В разное время звучали предложения о выносе сюда 2-й клинической больницы, а затем и 3-й клиники. Площадка внесена в Схему развития объектов здравоохранения, утвержденную ранее Мингорисполкомом.



