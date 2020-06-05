Как сэкономить на техобслуживании авто

Техническое обслуживание транспортных средств обычно обходится «в копеечку».

Нередко владелец машины вынужден переплачивать в несколько раз за одно только машинное масло.









Однако техобслуживание необходимо для того, чтобы продлить жизнь автомобилю и позволить ему проехать ещё несколько десятков тысяч километров.





Эксперты поделились основными способами экономии на прохождении ТО.





Соответствующая информация опубликована в российских интернет-источниках.





Сравнить стоимость услуг





Перед обращением в сервисный центр эксперты рекомендуют узнать информацию о стоимости услуг на разных станциях технического обслуживания.





И только после сравнения цен можно сделать выбор в пользу одного из сервисных центров.





Самостоятельная замена масла





Замену определённых расходников владелец автомобиля может осуществить самостоятельно.





Например, замена машинного масла или фильтра. Так можно серьёзно сэкономить, учитывая, что некоторые дилеры завышают цены на данные услуги.





Купить расходные материалы самостоятельно





На некоторых СТО могут использовать дороги материалы и запчасти.





Решить данную проблему можно за счёт самостоятельного приобретения комплектующих и расходников.



