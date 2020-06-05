+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

«Женщин в бетон заливал»: Рита Дакота рассказала о своей встрече с маньяком

Певица призналась, что едва не стала жертвой серийного убийцы. Сосед, который постоянно звал её в гости выпить пиво, оказался маньяком.



Популярная певица Рита Дакота внезапно для фанатов призналась в том, что в её жизни была встреча с настоящим маньяком.  Она заявила в соцсети, что едва не стала его жертвой.

Неожиданное признание Дакота опубликовала на своей странице в Instagram.  По словам исполнительницы, она жила рядом с преступником в годы юности, но не догадывалась, кем мужчина являлся на самом деле. Поскольку юность девушки прошла в Минске, не исключено, что речь о Минске. 

Дакота призналась, что душегуб не раз звал ее в гости выпить, но они с мамой отказывались от “кружки пива”, что, вероятно, спасло им жизнь.

“Еще очень многие спрашивали про пункт с “чуть не стала жертвой серийного убийцы” – это правда. Мы с мамой несколько раз получали “приглашение” зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал. Прикиньте. Мы жили в соседнем доме. И он несколько раз звал нас с мамой зайти к нему”, – поделилась пугающими подробностями певица.

И, обращаясь к матери, написала: “Слава богу, мы пиво не пьем, да, мам?”.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru