







Популярная певица Рита Дакота внезапно для фанатов призналась в том, что в её жизни была встреча с настоящим маньяком. Она заявила в соцсети, что едва не стала его жертвой.





Неожиданное признание Дакота опубликовала на своей странице в Instagram. По словам исполнительницы, она жила рядом с преступником в годы юности, но не догадывалась, кем мужчина являлся на самом деле. Поскольку юность девушки прошла в Минске, не исключено, что речь о Минске.





Дакота призналась, что душегуб не раз звал ее в гости выпить, но они с мамой отказывались от “кружки пива”, что, вероятно, спасло им жизнь.





“Еще очень многие спрашивали про пункт с “чуть не стала жертвой серийного убийцы” – это правда. Мы с мамой несколько раз получали “приглашение” зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал. Прикиньте. Мы жили в соседнем доме. И он несколько раз звал нас с мамой зайти к нему”, – поделилась пугающими подробностями певица.





И, обращаясь к матери, написала: “Слава богу, мы пиво не пьем, да, мам?”.



