Подробности сообщает Пограничная служба Литвы:





- Вечером в среду сотрудники пограничной охраны порта получили сообщение от сотрудников паромной компании. Оказалось, что на пароме, который должен был отправляться из Клайпеды в шведский город Карлсхамн, произошло ДТП.





Пограничники бросились на паром. Стало ясно, что виновником ДТП стал 44-летний гражданин Беларуси, водитель тягача, зарегистрированного в Литве. Заехав на паром, он врезался в другую машину. Люди не пострадали.





Выяснилось, что водитель пьян, освидетельствование показало 2,10 промилле. Его задержали, грузовик вернули на берег. Инцидент расследуется сотрудниками полиции портового города, пишет abw.by



