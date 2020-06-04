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Для тех, кто выезжает за границу: что надо будет сделать, чтобы выехать без проблем

Как сообщает Республиканский Союз туристических организаций, Евросоюз определил перечень стран, граждане которых могут посещать страны ЕС с целью туризма, деловых поездок и другими целями с 1 июня.

Минздрав Беларуси разработал справку о состоянии здоровья.
 Список государств будет расширяться: на сегодня главное условие для этого — количество заболевших, которое не должно превышать 25 человек на 100 000 жителей, пишет gazetaby.com.

Беларуси, учитывая последнюю статистику, в этих списках нет.

Тем не менее, по рекомендации ВОЗ, страны ЕС могут принимать граждан из списка неблагополучных (по эпидемиологической ситуации) при наличии справки об отсутствии заболеваний COVID-19.


Минздрав Беларуси разработал данные справки на основании рекомендаций ВОЗ на русском и английском языках и готов выдавать по необходимости.

Основным основанием для проведения тестов и выдачи такой справки является оплаченный билет туда и обратно и содержащий номер билета, по которому гражданин будет уезжать из Беларуси.

Также будет предоставлена возможность сделать экспресс-тест. Озвучен ценник на него: для граждан страны — 41 рубль, для нерезидентов — 56.

Теперь определяется перечень поликлиник, где можно будет получить справку и сдать тест.
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